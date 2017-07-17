İstanbul'daki darbe davasında 2 tahliye

15 Temmuz akşamı Hadımköy Kışlası'ndaki askeri cezaevini ele geçirip, darbe karşıtı askerleri buraya hapsetmekle suçlanan 62 sanıklı davada bir astsubay ile uzman çavuş tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy Kışlası’nda bulunan askeri cezaevini ele geçirip darbe karşıtı askerleri buraya kapatmayı amaçladığı belirtilen 12’si tutuklu 62 askerin yargılandığı davaya bugün devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta 5 gün süren duruşmalarda bir kısım sanıklar savunmalarını tamamladı. Daha sonra sanık ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Olay tarihinde darbe girişimine katılan askerler tarafından Hadımköy Askeri Cezaevi’ne götürülen Korgeneral Tahir Bekiroğlu da avukatı aracılığıyla duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, astsubay Soner Polat ile Uzman çavuş Ahmet Çakır’ın dinlenen sanık beyanları ile dosyada bulunan delilleri karartma olasılıklarının düşük olması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Mahkeme, Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun müdahillik talebini kabul ederek duruşmayı Aralık ayına erteledi.

İstenen cezalar

İddianamede 12’si tutuklu 62 asker hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun alıkonulması eylemine katılan şüpheliler için ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.