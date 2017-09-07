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İstanbul'daki Çeçen cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı

İddianamede cinayete ilişkin detaylara yer verildi

07 Eylül 2017 12:23

İstanbul'da Kasım 2015'te kamayla öldürülen Çeçen komutan Abdulvahid Edelgiriev cinayetinden tutuklanan ruslarla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların, “Devletin gizli kalmış bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmeye teşebbüs etmek”, “Tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım etmek” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 37 yıl hapisleri istenirken cinayete ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Çeçen komutan Abdulvahid Edelgiriev’in kamayla öldürülmesine ilişkinİstanbul’da 4 Nisan 2016’da MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Rus uyruklu lurii Anisimov (52) ve Aleksandr Smirnov (55) adlı kişiler gözaltına alınmıştı. 

"Cinayette 3 tetikçi yer aldı"

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, iddianameye göre Anisimov, Smirnov ve hakkında yakalama kararı bulunan Aleksandr Nasyrov, Edelgiriev cinayetinde öncü ekip olarak yer aldı. Öncü ekip, yer keşfi, operasyonun planlaması ve lojistik konusunda destek verdi. Suikast planının tamamlanmasından sonra İstanbul’a gelen tetikçiler Andrei Sholkhov, Dimitri Bodrov ve Vladimir Voronon cinayeti işledi.

İddianamede Anisimov ile Smirnov’un, ajanlar Aleksander Zharkov ile Nadim Ayupov ile bağlantılarına da dikkat çekildi. Anisimov ve Smirnov’un Zharkov ve Ayupov ile farklı zamanlarda Türkiye’ye birlikte geldikleri de ortaya çıktı. Zharkov ile Ayupov, 2011’de Zeytinburnu’nda 3 Çeçen’in öldürülmesinin baş aktörlerinden ikisiydi.

Adım adım cinayet

- Öncü ekip Smirnov, Anisimov ve Nasyrov 11 Ekim 2015’te İstanbul’a giriş yaptı. Ekibin elebaşı Nasyrov’du. Nasyrov 2 gün arayla beyaz renkli 2 aracı birer ay kullanmak üzere kiraladı.

- Yalova’ya giden şüpheliler araçları otoparka bıraktı. Öncü ekip 16 ve 17 Ekim’de Türkiye’den çıkış yaptı.

- Tetikçilerden Sholkhov ve Bodrov 23 Ekim’de, Voronon ise 26 Ekim’de İstanbul’a geldi.

- Sholkhov ile Bodrov aynı gün Başakşehir’de bulunan bir rezidansta 2 haftalığına ev kiraladı.

- Yalova’da araçları alan tetikçiler, 27 Ekim ile 29 Ekim günü olay bölgesine giderek son keşif faaliyetini gerçekleştirdi.

- 1 Kasım’da yüzü maskeli 2 kişi arabadan inerek Edelgiriev’e ateş etti. Yaralanan Edelgiriev’i defalarca bıçaklayarak öldüren tetikçiler aynı araçla kaçtı.

- Saldırganlar Güvercintepe Mahallesi Güler Sokak’ta diğer araca geçerek izlerini kaybettirdi.

- Sholkhov, Bodrov ve Voronon olay günü Atatürk Havalimanı’na giderek İtalya’ya çıkış yaptı.

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