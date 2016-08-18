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İstanbul'daki 'CeBIT Bilişim Fuarı' ertelendi

Fuarın ertelenmesine gerekçe olarak, Türkiye'deki mevcut siyasi durum ve uluslararası katılımcıların çekinceleri gösterildi

18 Ağustos 2016 16:00

İstanbul'da ekim ayında düzenlenmesi planlanan bilişim, teknoloji ve iletişim fuarı CeBIT Bilişim Eurasia 2016'nın bu yıl gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.


CeBIT Bilişim Eurasia'nın resmi sitesinde yapılan kısa açıklamada, "CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı, 2016 yılında organize edilmeyecektir. Gelecek fuarın yeni tarihi yakında açıklanacaktır." denildi.

Öte yandan, fuarın düzenleyicisi Deutsche Messe AG sözcüsü Wolfgang Kossert, Alman haber ajansı DPA'ya çarşamba günü yaptığı açıklamada, fuarın gelecek yıl yeni bir konseptle mart ayında İstanbul'daki WIN Otomasyon Fuarı ile birleştirileceğini bildirdi.

Fuarın ertelenmesine gerekçe olarak, Türkiye'deki mevcut siyasi durum ve uluslararası katılımcıların çekinceleri gösterildi.

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