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Deutsche Welle

İstanbul'daki CeBIT Bilişim Euroasia iptal edildi

CeBIT fuarlarını düzenleyen Deutsche Messe AG firması, Türkiye’deki mevcut siyasi koşullar nedeniyle ekim ayında düzenlenmesi planlanan fuarın iptal edildiğini duyurdu.

18 Ağustos 2016 01:04


Hannover'deki Deutsche Messe AG şirketi, Türkiye'deki mevcut siyasi ortam nedeniyle ekim ayında İstanbul'da açılması planlanan CeBIT Bilişim Euroasia'nın iptal edildiğini duyurdu. Fuar sözcüsü Wolfgang Kossert, Alman haber ajansı dpa'ya çarşamba günü yaptığı açıklamada fuarın 2017 yılı mart ayında İstanbul'daki WIN Otomasyon Fuarı ile birleştirileceğini ifade etti.

Fuarın iptal edildiğine ilk olarak NDR televizyonun bölgesel programı Hallo Niedersachsen'da yer verildi. Fuarın iptaline gerekçe olarak, Türkiye'deki siyasi huzursuzluklar ve uluslararası katılımcıların çekinceleri gösterildi.

Fuarın Dış Pazar Sorumlusu Andreas Gruchov, NDR'e verdiği demeçte, “Asyalı firmalar gibi pazar öncülerinin fuara katılımla ilgili çekinceler yaşamaları bekleniyorsa, hatta bazıları çoktan katılımlarını iptal ettilerse, başka seçenekler aramanın zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

CeBIT Bilişim Euroasia Fuarı'nın bu yıl 13-15 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Fuarın resmi sayfası üzerinden 18 ülkeden katılımcı, 84 ülkeden ziyaretçi ve 705 fuar katılımcısı ve sponsor firmanın yer alacağı duyurulmuştu. İnternet sayfası üzerinden fuarın iptal edildiği ve yeni tarihin belirleneceği mesajı yayınlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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