-İSTANBUL'DAKİ BİNALARIN %90'ININ DURUMU BELİRSİZ'' İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - ''Yeryüzü Deprem Kestirme Ağı'' Türkiye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'daki yapıların sadece yüzde 10'nun depreme dayanıklı olup olmadığının incelendiğini belirterek, ''Yüzde 90'nın deprem sırasında durumunun hala ne olacağını bilmiyoruz. Yüzde 10'nun durumu genel olarak çok iç acıcı değil. Yapı taramalarının hızlı bir şekilde bitirilmesi gerekiyor'' dedi. Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 Marmara Depremi'nde insanların çok acılar yaşadığını, yakınlarını kaybeden insanların hala acılarının taze olduğunu söyledi. Aradan geçen 11 yılda her alanda ilerleme sağlandığını, çok olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Ercan, ''Hiçbir şey yapılmadı'' denilemeyeceğini kaydetti. Deprem Yönetmeliği'nin değişmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ercan, ''Yapı Denetim Kuruluşu kuruldu. Bu daha önce olan bir olay değildi. Bu çok büyük bir gelişme. TOKİ'nin depreme dayanıklı konut yapması konusunda büyük atılımlar oldu. Bunlar Türkiye genelinde uygulamaya geçildi. 11 yıl içinde deprem vergisi konuldu. Yaklaşık 45 milyar dolar toplandı'' diye konuştu. Ercan, İstanbul'da bütün ilçelerin yer dayanımı ve yer davranış haritalarının çıkarıldığını, buna göre planların yenilendiğini dile getirdi. Bilim adamlarının deprem konusunda çok derin araştırmalar yaptığını kaydeden Ercan, yabancıların deprem araştırmalarını Türkiye üzerinde yapmasının sağlandığını belirtti. -''TOPLUMSAL BİLİNÇ ÇOK ARTTI''- Halkın ve yöneticilerin deprem bilincinin çok arttığını bildiren Ercan, ''Dünyada deprem bilinci en gelişmiş toplum haline geldik. Toplumsal bilinç çok arttı. Ancak insanların gelir düzeyi yeterli olmadığı için kendi yapılarını yıkıp ya da güçlendirme imkanları olmadı'' dedi. İstanbul'da ortalama 1 milyon 300 bin civarında konut olduğunu ifade eden Ercan, şunları söyledi: ''Korsan konutlar hala yapılıyor. Bu İstanbul'un kaderi. Bu konutların denetiminin yapılması şart. Yasalar biraz gecikti. Örneğin senin isteğine bakılmaksızın yapın kötüyse mahalli ölçeğinde yıkılıp tekrar yapılmasıyla ilgili yasa daha yeni çıktı. 11 yıl bir gecikmeden sonra hayata geçirildi. Bu nedenle kentsel dönüşüm tam uygulanamadı. İstanbul'daki yapıların sadece yüzde 10'u tarandı. Yüzde 90'nın deprem sırasında durumunun hala ne olacağını bilmiyoruz. Yüzde 10'nun durumu genel olarak çok iç acıcı değil. İstanbul'daki mevcut güçlendirilebilir yapıları 7.5 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı hale getirmeliyiz, yoksa yıkıp yeniden yapmalıyız.'' Yapı tarama denetiminin İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesine verildiğini ifade eden Ercan, ''Oysa bunun içine özel sektörü de katabiliriz. Konutların taranması işinin hızlandırılması açısından önemli. 11 yılda en çok gecikilen nokta bu. Parası olanlar yapı taramasını yaptırdılar ama parası olmayanlar yaptıramadı. Yapı taramasını 1 yıl içinde bitirmemiz gerekiyor. Bunun ardından da kentsel dönüşümü hızla başlatmalıyız. Türkiye'de bu konuda uzman sayısı çok fazla'' diye konuştu.