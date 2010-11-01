-İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN YÜZDE 75'İ DOLDU İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Şengül Oymak - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 75'58'e ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istırancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su rezervi, bugün itibarıyla 647 milyon 751 bin metreküp seviyesine çıktı. Eylül aynında yüzde 68,23 olan barajların doluluk oranı yüzde 75,58 olurken, son yağışlarla birlikte kentin Asya yakasındaki barajların doluluk oranı yüzde 76,37, Avrupa yakasındaki barajların doluluk oranı ise yüzde 73,35'e ulaştı. İstanbul'daki barajların su miktarı ve doluluk oranları bugün itibarıyla şöyle: BARAJ SU MİKTARI DOLULUK ORANI (Milyon metreküp) (Yüzde) -------- -------------- ---------------- Sazlıdere : 67,447 76,01 Papuçdere : 54,778 93,64 Büyükçekmece: 105,023 70,51 Alibey : 11,639 34,09 Terkos : 117,268 72,28 Kazandere : 16,264 93,34 Elmalı : 9,015 95,31 Darlık : 82,529 76,77 Istrancalar : 6,231 100 Ömerli : 177,492 75,41