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Yaşam

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN YÜZDE 75'İ DOLDU İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 12:24

-İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN YÜZDE 75'İ DOLDU İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Şengül Oymak - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 75'58'e ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istırancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su rezervi, bugün itibarıyla 647 milyon 751 bin metreküp seviyesine çıktı. Eylül aynında yüzde 68,23 olan barajların doluluk oranı yüzde 75,58 olurken, son yağışlarla birlikte kentin Asya yakasındaki barajların doluluk oranı yüzde 76,37, Avrupa yakasındaki barajların doluluk oranı ise yüzde 73,35'e ulaştı. İstanbul'daki barajların su miktarı ve doluluk oranları bugün itibarıyla şöyle:      BARAJ             SU MİKTARI        DOLULUK ORANI                     (Milyon metreküp)       (Yüzde)      --------        --------------     ----------------      Sazlıdere   :     67,447                76,01      Papuçdere   :     54,778                93,64      Büyükçekmece:    105,023                70,51      Alibey      :     11,639                34,09      Terkos      :    117,268                72,28      Kazandere   :     16,264                93,34      Elmalı      :      9,015                95,31      Darlık      :     82,529                76,77      Istrancalar :      6,231                100      Ömerli      :    177,492                75,41

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