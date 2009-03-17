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Yaşam

İstanbul’daki barajlar yüzde 100 dolu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 90'ın üzerine çıktı.

17 Mart 2009 02:00

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 90'ın üzerine çıktı.

İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 674 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan tüm barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla son 2 yılın en yüksek su miktarı olan 782 milyon 235 bin metreküpe, doluluk oranı da yüzde 90,05'e ulaştı. Istrancalar, Alibey ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranı da yüzde 100 oldu.

5 Martt’a barajlardaki doluluk oranı 80,22 iken su miktarı da 696 milyon 826 bin metreküp olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl barajlardaki en yüksek su rezervi 11 Nisan 2008 tarihinde 382 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 43,94'e çıkmıştı. Geçen yılın en düşük su rezervi ise 25 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşmiş, toplam su rezervi 137 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 15,72'ye inmişti.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarında 2006 yılında yüzde 96,63 olan doluluk oranı, 2007 yılında yüzde 55,15'e, 2008 yılında da yüzde 29,23'e düşmüştü.

(AA)

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