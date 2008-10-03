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Yaşam

İstanbul’daki barajlar sevindirdi

İstanbul’da geçen hafta meydana gelen yağışlar neredeyse kurumak üzere olan barajların dolmasını sağladı. Bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere vardı.

03 Ekim 2008 03:00

Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlarda, son günlerde yağan yağmur ile su seviyesi yükseldi. Alibeyköy Barajı'nda belirgin derecede su seviyesinin arttığı gözlendi.

Ortalama yüzde 25'lere çıkan doluluk oranları bazı barajlarda yüzde 80'lere kadar ulaştı. Meteorolojiden yapılan yeni sağanak yağış uyarısı İstanbulluların suya doyacağını gösteriyor.
İstanbul'da kurak geçen yaz sezonunun ardından Eylül ayının son haftalarında yağan yağmur barajlardaki doluluk oranının artmasını sağladı.

Su seviyesinin yüzde 15'lerin altına düştüğü barajlarda, geçen hafta yağan yağışlar ile yüzde 25'in üstüne çıktı. İstanbul ve çevresine yağan yağışlar ile birlikte barajlara 85 milyon metreküp su geldi.

Son yağışlardan önce barajlardaki su oranı 131 milyon metreküpe kadar düşmüştü. Barajlardaki bu oran son yağışlar ile birlikte 217 milyon metreküpe ulaştı. İstanbulluların su ihtiyacını karşılayan barajlardan birçoğu, yaşanan kurak yaz nedeniyle kurumaya başlamıştı. Kurumaya başlayan bazı barajların son yağmurlarla doluluk oranlarının yüzde 80'lere çıktığı bildirildi.

Alibeyköy Barajı da yağan yağmurlardan nasibini aldı. Yaz döneminde su seviyesi oldukça düşen barajın, son yağmurlar ile birlikte yükselişe geçtiği gözlendi.

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