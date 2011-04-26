-İSTANBULDAKİ BAĞIMSIZ ADAYLARIN SIRASI BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - İstanbul İl Seçim Kurulunda, 12 Haziran'da yapılacak seçimde, bağımsız milletvekili adaylarının oy pusulasındaki yerleri kura çekilerek belirlendi. Buna göre, BDP'nin desteklediği bağımsız adaylardan Sebahat Tuncel, İstanbul 1. Bölge 3. sırada, Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 2. Bölge 1. sırada, Mustafa Avcı da İstanbul 3. Bölge 9. sırada yer alacak. ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, İstanbul 2. Bölge 3. sırada, ''Devrimci Karargah Örgütü'' davası ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İstanbul 3. Bölge 8. sırada ve ikinci 'Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci Tuncay Özkan da İstanbul 1. Bölge 5. sırada yer aldı. Oy pusulasında yer alacak İstanbul'daki 30 bağımsız milletvekili adayının sıralaması şöyle: İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ ADAY LİSTESİ: 1- Sadun Muhlis Altuncuoğlu 2- İbrahim Çiçek 3- Sebahat Tuncel 4- Namık Kurnaz 5- Ahmet Tuncay Özkan 6- Fatma Benal Yazgan 7- Turgut Öker 8- Tamer Aydemir 9- Bülent Bozkurt 10- Ertuğrul Korkut Erenkul 11- Tufan Sevim 12- Muhammet Gulamoğlu İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ ADAY LİSTESİ: 1- Sırrı Süreyya Önder 2- Refik Özmen 3- Çetin Doğan 4- Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu 5- Cemal Şenol 6- Ekrem Şit 7- Abdurrahim Göze 8- Sedat Çetintaş İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ ADAY LİSTESİ: 1- Teoman Aydan 2- Hasan Özbey 3- İsa Karaduman 4- Cafer Özsoy 5- Ümit Ülgen 6- Abdullah Levent Tüzel 7- Ömer Coşkun 8- Hanefi Avcı 9- Mustafa Avcı 10- Güneş Öztanrısever