İstanbul'daki AVM'de bir ay içinde ikinci yangın!

İstanbul Altunizade'de bulunan Capitol Alışveriş Merkezi'nde bu sabah saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. aynı alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde de yangın çıkmış, yangın nedeniyle AVM bir gün kapalı kalmıştı.

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerce söndürüldü.

Alışveriş merkezinin çatısında yangın dolayısıyla hasar meydana geldi.

Aynı AVM'de geçen günlerde de yangın çıkmış, AVM 1 gün kapalı kalmıştı...