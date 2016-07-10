T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'daki AVM bahçesinde aslan ve ayı bulundu!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kayıp bir aslan ve iki ayı daha aranıyor

10 Temmuz 2016 14:57

İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’nin bahçesinde terk edilmiş Arena Sirki’ne ait bir aslan ve bir ayı bulundu. Kentte gösteriler yapan Arena Sirki’nin, hayvanları kötü ortamlarda bulundurduğu da belirlenirken, 2013 yılı kayıtlarına göre, bu sirkte çalıştırılan bir aslan ve iki ayının daha bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bu hayvanların da kayıp olduğunu belirledi. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’ne, “Esenyurt’ta bir AVM bahçesinde sahibi tarafından terk edilen Arena Sirki’nin vahşi hayvanlarının kötü şartlarda olduğu” ihbarı yapıldı. Habertürk'teki habere göre, harekete geçen ekipler, İstanbul Esenyurt’ta bir AVM bahçesinde sahibi tarafından terk edilen Arena Sirki’ne ait bir aslan ve bir ayıyla karşılaştı.

Bu hayvanlar Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları denetimlerde aynı sirke ait 2013 yılı kayıtlarına göre, bir aslan ve iki ayının daha bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bu hayvanların da kayıp olduğunu belirledi. Hayvanların ölmüş ya da başka birisine satılmış olabileceğiiddia edilirken, bakanlık ekipleri kayıp hayvanların akıbetini belirlemek için araştırma başlattı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kayıp bir  aslan ve iki ayı aranıyor.

ETİKETLER

istanbulavmbahçeaslanayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24