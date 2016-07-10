İstanbul'daki AVM bahçesinde aslan ve ayı bulundu!

İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’nin bahçesinde terk edilmiş Arena Sirki’ne ait bir aslan ve bir ayı bulundu. Kentte gösteriler yapan Arena Sirki’nin, hayvanları kötü ortamlarda bulundurduğu da belirlenirken, 2013 yılı kayıtlarına göre, bu sirkte çalıştırılan bir aslan ve iki ayının daha bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bu hayvanların da kayıp olduğunu belirledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’ne, “Esenyurt’ta bir AVM bahçesinde sahibi tarafından terk edilen Arena Sirki’nin vahşi hayvanlarının kötü şartlarda olduğu” ihbarı yapıldı. Habertürk'teki habere göre, harekete geçen ekipler, İstanbul Esenyurt’ta bir AVM bahçesinde sahibi tarafından terk edilen Arena Sirki’ne ait bir aslan ve bir ayıyla karşılaştı.

Bu hayvanlar Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları denetimlerde aynı sirke ait 2013 yılı kayıtlarına göre, bir aslan ve iki ayının daha bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bu hayvanların da kayıp olduğunu belirledi. Hayvanların ölmüş ya da başka birisine satılmış olabileceğiiddia edilirken, bakanlık ekipleri kayıp hayvanların akıbetini belirlemek için araştırma başlattı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kayıp bir aslan ve iki ayı aranıyor.