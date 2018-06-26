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Yaşam

İstanbul'daki araç sahiplerinden doluya karşı önlem

Otomobillerinin üzerini paspas, halı, klim ve strafor ile kapattılar

26 Haziran 2018 12:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi. Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı.

Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu.

Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.

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