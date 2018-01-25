İstanbul'daki Ana Darbe Teşebbüsü Davası'nda mütalaa verildi…(GENİŞ)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 14\'ü tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davada, mütalaa verildi. Mütalaada 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan, değişik oranlarda hapis cezaları talep edilirken, 10 sanığın da dosyasının ayrılması istendi.

20. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu\'nda yapılan 20. duruşmada 4 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı\'nı da temsilen avukatlarında hazır bulunduğu duruşmada, bütün gün sanık avukatlarının talepleri alındı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 14 tutuklu sanığın \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ÇEŞİTLİ ORANLARDA HAPİS CEZALARI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, bazı tutuklu sanıkların \"Terör örgütüne üye olma\", \"Örgüt kurma\" \"Konut dokunulmazlığını ihlali teşebbüs\", \"Hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs\", \"Kamu malına zarar verme\" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İSTANBUL\'DA VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN ÖLÜMÜNDEN DE SORUMLU TUTULDULAR

Mütalaada, sanıkların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul\'da şehit olan vatandaşların ölümünden sorumlu olduğu belirtildi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Fethi Alpay 88 kez, Eyüp Gürler 88 kez, Özkan Aydoğdu 88 kez, Mehmet Kapan 44, Muzaffer Düzenli 88 kez, Müslüm Kaya 3 kez, Nebi Gazneli 3 kez, Sadık Cebeci 14 kez, Fatih Karakaya 44 kez ve Murat Yanık\'ın 88 kez \"Tasarlayarak öldürme\", \"Çocuğa karşı öldürme\" ve \"Kasten öldürme\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

10 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcı, tutuksuz sanık Erdal Öztürk ile davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasının da ayrılmasını istedi. Mütalaada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmesi istendi. Duruşma mütalaaya karşı sanık ve taraf avukatlarının savunma hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.