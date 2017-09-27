İstanbul'daki ana darbe teşebbüsü davası (3)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bitti. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli\'nin çapraz sorgusu tamamlandı.

“BÖYLE BİR DAVADA BUNU SÖYLEMEK İNSANİ OLARAK ETİK DEĞİL\"

Sanık Düzenli\'nin savunması sırasında gözaltına alındığında el konulan 15 TL\'sini istemesine değinen Mahkeme Başkanı , “Böyle bir davada bunu söylemek insani olarak etik değil. Taleplerde söyleyebilirsin Cuma günü talep alınacak orada söyleyebilirdin. Dilekçende isteyebilirdin. İnsani olarak etik değildi, bu söylem\" dedi.

“DARBE PLANLAMASI YOK\"

Bir müşteki Avukatı, tutuklu sanık Tuğgeneral Özkan Aydoğdu\'nun sanık Düzenli aleyhine verdiği ifadesini hatırlatarak, “Darbe ne zaman planlandı?\" diye sordu. Sanık Düzenli de “Planlama yok\" diye cevap verdi. Özel Kuvvetler ve TBMM\'nin darbe girişimi gecesi bombalanmasına ilişkin soruya Sanık Düzenli, “Ben Zaten Ankara\'da Çatı Davası\'nda yargılanıyorum. 15 Temmuz gerçeğinin ortaya çıkması için bu zincirin bir arada yargılanması gerekiyor\" dedi. Söz alan sanık avukatı da müvekkiline aynı soruların tekrar tekrar sorulduğunu belirterek, “30 senelik Ağır Ceza Avukatıyım. polemik sorular soruluyor\" diye konuştu.

“VİCDANIM RAHAT\"

Bir müşteki avukatı, Sanık Düzenli\'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde “Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli whatsapp grubundan yaptığı paylaşımları okudu ve şu soruyu sordu: “Sizin bu emirlerinizin ardından, astınız (darbe gecesi ölü ele geçirilen) Mehmet Karabekir \'…Acımak yok, kanınızın son damlasına kadar devam…\' diye talimatlar veriyor. Kendiniz ve Mehmet için savunma hazırladınız mı?\" diye sordu. Sanık Düzenli de “Polemik sorusu. Vicdanım rahat. Bunun hesabını da her gece veriyorum. O tarafta da hesabını vereceğiz\" şeklinde konuştu.

“KİMSEDEN EMİR ALMIYORUM\"

Bir avukat, “Kimden akıl alıyorsunuz?\" şeklindeki soruya sinirlenen sanık Düzenli, “Provokatif bir soru. Ben de provokatif bir yorum yapayım. Avukatlar da tek bir merkezden organize edilmiş gibi soru soruyor. Kimseden emir almıyorum\" diye cevap verdi. Avukat da “Biz de kimseden emir almıyoruz\" şeklinde açıklama yaptı.

AVUKATLARIN SORULARINA SİNİRLENDİ

Avukatların sorularına zaman zaman sinirlenen ve avukatlarla tartışan sanık Düzenli, “Az önce cevap verdim. Sabaha kadar da burada kalabilirim problem yok\" diye konuştu. Duruşma Perşembe gününe ertelendi.

