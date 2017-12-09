İstanbul'daki "Kurt Kapanı-11" denetiminin bilançosu...

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bugün 39 ilçede yapılan \'Kurt Kapanı-11\' uygulama kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapıldı.



Denetim kapsamında 6 bin 804 kişiye yapılan GBT sorgusu sonrası 42 kişi gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde 3 bin 34 adet araç trafik polisleri tarafından incelendi. Bu araçlardan 45\'i trafikten men edilerek toplamda 141 bin 448 lira ceza kesildi.



Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 2\'si kurusıkı silah olmak üzere ruhsatsız 7 tabanca ele geçirildiği açıklandı.

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