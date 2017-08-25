İstanbul'daki "Ana darbe teşebbüsü davası"nda tahliye talepleri reddedildi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması sona erdi. 15 tutuklu sanığın tahliye talebini redden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda tutuklu sanıkların avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti. Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçların ağırlığı gerekçeleriyle 15 sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma 25-26-28-29 Eylül tarihlerine ertelendi.





