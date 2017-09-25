İstanbul'daki "Ana darbe girişimi" davası (1)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıklardan Murat Yanık\'ın reddi hakim talebinde bulunduğunu, kendi mahkemelerinin ve bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin de bu talebi reddettiğini, kararın kesinleştiğini açıkladı.

“SUÇLU OLDUĞUMA İNANSAM YURTDIŞINA ÇIKABİLİRDİM\"

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, 15 Temmuz günü ordu komutanın emriyle kışlaya geldiğini, İstanbul\'da büyük bir terör eylemi olacağı bilgisinin kendisine söylendiğini savundu. Darbe toplantısına katılmadığını, 15 Temmuz\'da kışladan dışarı çıkmadığını, birliklerin kışladan sevkiyatı konusunda da emir vermediğini belirten sanık Kaya, “Durumu anlayınca (darbe teşebbüsünü) sahaya sürülen birliklerin geri çekilmesini tavsiye ettim. Araçlar geri döndü. Teslim olmayı düşündüm ancak medyada gözaltına alınan askerlerin işkence gördüğü haberlerini okuyunca teslim olmayı erteledim. Konya\'da gözaltına alınınca işkence gördüm. Vücudumda işkence izleri kaldı. Suçlu olduğuma inansam hava, kara ya da deniz yoluyla yurtdışına çıkabilirdim, ancak çıkmadım. Mutlak itaat doğrultusunda komutanımın çağrısıyla kışlaya geldim. Yanıma sivil kıyafet almadım. Ayrıca bir albayın emirleri sorgulaması da hayatın olağan akışına aykırıdır\" dedi.

“MESAJLARI BEN GÖNDERMEDİM\"

“Yurtta Sulh Biziz\" isimi Whatsapp grubunda kendisinin yazdığı iddia edilen mesajları da kabul etmeyen sanık Kaya şöyle konuştu: “Whatsapp grubunda yazdığım iddia edilen mesajları ben göndermedim. Telefonumdaki cevapsız aramaları da ben sabah gördüm. Telefonuma el konuldu ancak imajları tarafıma teslim edilmedi. Mesajların kimler tarafından yazıldığının tespiti için parmak izi tespit edilmesi konusunda talebim oldu, ancak bu talebim reddedildi. İkinci köprüye hava desteği istediğim iddia ediliyor. Ancak 16 Temmuz sabah saat 05.00\'de kışladan çıktığım bellidir. 04.30\'da telefonumu kapattım. Ama telefonum kapalı olduğu halde telefondan 05.44\'te mesaj gönderilmiş. Bütün bu çelişkilerin giderilmesi için telefonumun bilirkişi tarafından incelenmesini ve telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum. Bana ait hat üzerinden yazışma yapıldığını düşünüyorum. Alınacak bilirkişi raporunda net sonuca ulaşılacaktır diye düşünüyorum\"

“BYLOCK KULLANMADIM\"

Kaya, örgütün gizli haberleşme programı Bylock\'u telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını da söyledi.

“DARBE TEŞEBBÜSÜ İÇİNDE OLMADIM\"

“Darbe teşebbüsü içinde olmadım, \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi değilim\" diyen sanık Kaya, FETÖ\'cü değilim. Benim ve ailemin cemaatle herhangi bir irtibatı yoktur. Böyle bir yapı içinde olmadım. Tüm terör örgütleriyle mücadele ettim. 22 yıl fedakarca ülkeme hizmet ettim\" ifadelerini kullandı. Sanık Kaya, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

HAKİMDEN TEPKİ

Mahkeme Başkanı, sanık Kaya\'nın Whatsapp yazışmalarıyla ilgili hakimlik ve savcılıkta verdiği ifadelerini hatırlattı. Sanık Kaya da 17 gün hücrede kaldığını ve işkence gördüğünü belirterek söz konusu ifadeleri kabul etmediğini söyledi. Mahkeme Başkanı da “Savcılık ve hakimlikte de mi işkence yapıldı avukatınızın yanında…\" diyerek tepki gösterdi. Sanık Kaya da telefon bilirkişi incelemesinin ardından her şeyin ortaya çıkacağını belirtti.



İDDİANAMEDE SANIK KAYA\'NIN YAZIŞMALARI ŞÖYLE YER ALDI:

Sanık Müslüm Kaya\'nın 15 Temmuz 2016 tarihinde “Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından yazdığı iddia edilen mesajların bazıları iddianamede şöyle yer alıyor:

21.35: Gövde: 6.Alay AKOM çıktı varmak üzere 21:45AKOM\'a müdahale edildi. Enterne ediliyor. Personel emrimize uyuyor. Birazdan kontrol altına alınacak

21:53: TRT Radyo yolda

21:56: Gövde: AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik Ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için

21:57: Kendileri yapamıyor. Uğraşıyorlar. Lütfen yayın kesimi için teknik ekip arasın.22.29: AKOM\'da görüntüler tamamen kesildi. Kontrol altına alındı.22.36: Lojistik Destek Üssü kontrol altına alındı. Yarın sabahtan itibaren Anadolu ve Avrupa yakasındaki tüm birliklerimizin yemek ihtiyacı için planlama yapıyoruz. Ben genel resmi bilmediğim için, genel resmi bilen bir arkadaşın LDÜ\'ye gitmesi gerekiyor. LDÜ askerimizin üç öğün yemek ihtiyacını karşılarız diyor.

23.06:Taksim Meydanı yola çıktı

00.45: Taksim\'e takviye ihtiyacı var. Zırhlı araç gönderilebilir mi?

01.44: Taksim\'de çevrilmişler. Bizimkiler Ateş ediyor.

02.02: Yayınları kesmemiz lazım

02.34: Yalan haberlere devam ediyorlar

02.52: Taksim\'de durum kritik

02.59: Polis AKOM\'a operasyon yapacakmış. Hv desteği olamaz mı?

03.10: Uçak taksimde alçak uçuş yapsın.

03.13: Taksim\'de askeri almışlar

03.21: Taksim dayanamıyoruz diyor

03.42: Uçaklar az önce üç defa ateş etti

03.47: Uçaklar yaramış taksime. Şu an sakinmiş

03.48: Uçaklar moral için önemli

04:15: Taksim\'e hlk Ateş desteği ?

04:26: Taksim\'de durum çok kritik

04:54: Taksim radyo çok kötü

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor. Gülen ile birlikte 11 sanık, İstanbul\'da darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit olan 89 kişiden sorumlu tutuluyor.

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle: \"Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme\", \"7 kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\", \"82 kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme\",

\"2 kez cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"silahlı terör örgütü kurmak\", \"4 kez kara ulaşım araçlarının alıkonulması, \"2 kez hava ulaşım araçlarının alıkonulması, \"2 kez gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"Haberleşmenin engellenmesi\", \"işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"7 kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi\", \"Silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi.\"

DARBECİ ASKERLERE 92\'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

İddianamede Fetullah Gülen, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında atfedilen tüm suçlardan ayrı ayrı 92\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56\'şar yıldan 174\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI...

İddianamede, \"Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması\"nın; Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler,Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli şüphelilerden oluştuğu belirtiliyor.

