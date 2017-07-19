İstanbul'daki 18 Temmuz "afetinin" sebebi: Süper hücre

Kandilli Rasathanesi ve Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, 18 Temmuz itibarıyla özellikle İstanbul’da yaşanan olağanüstü hava durumlarına kuzeyden gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıklarının birleşmesi sonucu oluşan "Süper Hücre" diye adlandırılan yapıların neden olduğunu açıkladı.

Ontrava'nın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz sabahı saat 12:00’ye dek metrekare başına 91 kg yağış düştü, bu yağış değeri ise son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri oldu.

"Bu yağış çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil"

Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise konu ile alakalı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“18 Temmuz sabahı saat 12:00’ye dek metrekare başına 91 kg yağış düştü, bu yağış değeri son 106 yılın en yüksek 3’üncü yaz yağış değeri oldu. Bu da son yıllarda görülen iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliklerine eklenen bir ekstrem olarak kayıtlara geçti. Bu yağış çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil. Kuzey’den gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıkları birleşince "süper hücre" dediğimiz yapılar oluşuyor ve bu da bugün yaşadığımız türden şiddetli yağışlara neden oluyor”

"106 yıl içerisinde 30 Haziran tarihlerinde bu değer daha önce hiç ölçülmemiştir"

Kandilli olarak önceki tahminlerinde de Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngördüklerini ancak 18 Temmuz 2017’de yaşanan türde bir yağışı önümüzdeki günlerde beklemediklerini belirten Tek, “İstanbul’da bizim ölçüm kayıtlarına göre 37.2 oC değerini 30 Haziran günü ölçtük. Bu ölçülen değer 30 Haziran tarihine ait rekor sıcaklıktır. Bunu kısaca açarsak 106 yıl içerisinde 30 Haziran tarihlerinde bu değer daha önce hiç ölçülmemiştir. Diğer taraftan Istanbul için tüm yıl içindeki başka günlere baktığımızda bazı günlerde bu değerin geçildiği görülmektedir ki, 2007 yılı 27 Haziran’ın da 41.7 oC lik sıcaklık ölçülmüştür. Bu değer bizim 106 yıllık ölçümümüzdeki en yüksek değerdir. Haziran Temmuz ve Ağustos ayları için maksimum sıcaklığın 30 oC nin üstüne çıktığı “Tropikal Gün” olarak adlandırdığımız günler sayısı son onlu yirmili yıllara doğru yükselen bir eğim gösteriyor. Özellikle 1998-2003 arası ve 2007 yıllarında sıcak hava dalgalarına sıklıkla rastlanılmış durumda. 2001 yılında bu değer 53 güne çıkmıştır” dedi.

"Doğanın daha hiç bilmediğimiz afetleri, etkileri ve güçleri olabilir"

Ağustos'un sonuna dek mevsim normallerinin altında, nispeten serin ve rahat bir yaz geçireceğimi söyleyen Tek, buna karşın ise sonbahar mevsiminin oldukça kurak ve meteorolojik bakımdan adeta "çile" gibi geçeceğini ekledi. Ayrıca hava olaylarının atmosferdeki istenmeyen gazlardan (Sera vb.) etkilenip önemli ve insan hayatı için tehlikeli bir zincir oluşturduğunu da belirten Tek, Türkiye'nin bugüne dek IPCC araştırmalarındaki Kuzey Avrupa 0.8 derece artışından 0.75 derece etkilendiğini ve eğer bu süreç, bu şekilde devam ederse bu tarz olayları ve belki de doğanın bize daha önce hiç göstermediği yüzünü göstereceğini söyledi. Bu yüzüne örnek olarak nadir süper hücreleri gösteren Tek, "doğanın daha hiç bilmediğimiz afetleri, etkileri ve güçleri olabilir" dedi.