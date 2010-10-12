-İSTANBUL'DA 17 EKİMDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - 32. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle 17 Ekim Pazar günü Boğaziçi Köprüsüyle, bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maraton dolayısıyla pazar günü saat 07.00'den itibaren yarış bitimine kadar bazı yollar kademeli olarak trafiğe kapalı tutulacak. Buna göre, maratonun başlangıç noktası olan Anadolu yakasında, Kısıklı Caddesinden gelip D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım trafiğe kapalı olacak. Bu noktalara alternatif olarak, E-5 Karayolundan gelişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne (FSM) katılımlara, Mahiriz Caddesinden geliş Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolunu takiben FSM'ye katılıma, Fenerbahçe'den geliş D-100 Karayolu güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolunu takiben FSM'ye katılıma, D-100 Karayolu kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek. Çevre yollarında, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıca turnikelerden geliş Kozyatağı ayrımı), FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler, söz konusu kapatma noktalarından FSM Köprüsü istikametine yönlendirilecek. -AVRUPA YAKASI- Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı trafiğe kapalı olacak. Bu yollara alternatif olarak, Ortaköy istikametinden gelenler eski Yıldız Barbaros Bulvarına, Gümüşsuyu Caddesinden gelenler, Miralay Şefik Bey sokaktan Divan Kavşağına, Mete Kavşağından gelenler Divan Kavşağına, Balmumcu'dan gelenler Merkez Komutanlığından ters istikamete yönlendirilecek. Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık olacak. Yine Avrupa yakasında Sahil Kennedy Caddesi Ataköy 1. Kısım ayrımından (Marina tabelasından) Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri, Balat Yolu, Atatürk ve Mustafa Kemal Paşa bulvarları, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri trafiğe kapalı tutulacak. Bu yollara alternatif olarak belirlenen güzergahlar da şöyle: Ataköy 1. ve 9. kısımdan E-5 güney veya kuzeye geçiş, tekrar dönüp Havuzlu Kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı istikameti. E-5 Kuzey ve Güney, Aksaray Varyant altından Vatan Caddesi. Ordu Caddesinden Vatan Caddesine, Millet Caddesine geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı varyant, Edirnekapı varyanttan Rami'ye geçiş, Eyüp Meydan'dan Rami'ye geçiş, Edirnekapı'dan E-5, 1. Çevre Yoluna katılım, Basın Ekspres ve Hal yolundan TEM Otoyoluna katılım, Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi.