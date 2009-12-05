İstanbul'da zincirleme kaza: 6 yaralı

T24 - Fatih'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.



Taksim istikametinden gelen Harun Doğan'ın kullandığı 34 EE 5347 plakalı lüks otomobil, aşırı hız nedeniyle Unkapanı Köprüsü üzerinde karşı yöne geçerek Mustafa Şumlu idaresindeki 34 VF 7594 plakalı otomobile, ardından Taksim-Bakırköy hattında yolcu taşıyan 34 TZF 45 plakalı dolmuşa çarptı. Taksim yönünden gelen 3 ayrı otomobil de kazaya karıştı.



Kazada, toplam 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı aracından çıkartılan Mustafa Şumlu ile diğer yaralılar Evren Şumlu, Levent Dönmez, Harun Doğan, Mehmet Ekelik, Orhan Yenidere, Güven Çelik, Figen Çelik ve Özlem Gür Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Erhan Bucak, Eray Çalışkanoğlu ve İsmail Kaya Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şafak Ar ile Mehmet Erdoğan da Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Unkapanı Köprüsü, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.