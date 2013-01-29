İstanbul'da zincirleme kaza

D-100 Karayolu Kartal mevkiinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası karayolunda trafik felç oldu.

Kaza saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ali Barrak'ın kullandığı araca durunca arkadan gelen Behiye Cansız yönetimindeki otomobil çarptı. Daha sonra da arkadan gelen otomobiller de kazaya karıştı.

Kazanın ardından sürücülerden Behiye Cansız ve Cem Yazıcı yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan otomobiller çekicilere yüklenip kaldırıldı. Daha sonra yolun itfaiye ekipleri tarafından yıkanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.