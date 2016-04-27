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İstanbul'da zabıta 'izinsiz işgali' karekod'la denetleyecek

Uygulamayla denetlenen yer hakkındaki bilgilere ulaşılacağı belirtildi

27 Nisan 2016 19:31

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, ortak kullanım alanlarından yararlanmasını sağlamak üzere ‘izinsiz işgalleri’ önlemek amacıyla karekodlu denetim uygulaması başlattığını duyurdu.

NTV’nin haberine göre, uygulama kapsamında; İBB yetki ve tasarrufunda bulunan ana arter ve meydanlarla ilgili vatandaşların talepleri değerlendirilerek, uygun görülenlerin bilgileri zabıta denetim sisteminde kayıt altına alınıp, ilgili işyerlerinin karekodu oluşturuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, bundan sonraki süreçte denetimlerin artık daha kolay ve hızlı olacağını belirtirken, denetimlerin tablet bilgisayarlar aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ve uygulama sayesinde denetlenen yer hakkında anlık bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.

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