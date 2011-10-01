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Yaşam

İstanbul'da yollar kapalı

İstanbul'da bugün düzenlenecek ''10. Uluslararası Gazi Koşusu'' ve kurtuluşunun yıldönümü provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı

01 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul'da bugün düzenlenecek ''10. Uluslararası Gazi Koşusu'' ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''10.  Uluslararası Gazi Koşusu'' nedeniylebugün saat 09.30'dan itibaren bazı yoların  trafiğe kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, etkinlik nedeniyle Atatürk Havaalanı güneyden gelen trafik  akışının E-5 karayoluna, Florya sahilden gelen akışın plakçı ışıklardan ''U''  dönüşü yapılarak sahil kuzey yolu ve Yeşilköy'ün iç kısımlarına yönlendirileceği  ifade edilerek, Ekrem Kurt Bulvarı'ndan gelen akışın ise Taşhanlar Köprüsü'nden  güney sahil yoluna verileceği bildirildi.        


Kuzey sahil yolundan gelen akışın Ekrem Kurt Bulvarı'na mecburi  istikamete verileceği kaydedilen açıklamada, E-5 güney yanyoldan Ataköy'e  katılımın, E-5 güney yanyoldan mecburi istikamet verilerek yapılacağı,  Bahçelievler'den gelen akışıın ise E-5 Karayolu kuzey ve güney istikametlerine  yönlendirileceği ifade edildi.


İstanbul'un kurtuluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla da Vatan Caddesi'nde yapılacak prova ve 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek tören nedeniyle  saat 07.00'den tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan bütün  yollar, Hal Yolu Bitimi, E-5 Cevizlibağ, Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi,  Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro İstasyonu'na kadar geliş ve gidiş istikametleri  araç trafiğine kapatılacak.        


Açıklamada, tören ve prova tarihlerinde D-100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin, Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı,  Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat yolunu takiben  Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları gerektiği belirtilerek, E-80  karayolunu kullanacak sürücülerin de Milliyet gazetesi karşısından TEM  istikametini, sahil yolunu kullanacak sürücülerin ise sahil güzergahından Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci istikametine yönlendirileceği kaydedildi.Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan  gerek ambulans ve diğer sürücülerin ise sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan  Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba hastanelerine intikal etmeleri veya  Halk Ekmek önünden Ulubatlı Köprüsü üzerini takiben Topkapı tünel içinden Millet  Caddesi'ni kullanarak Cerrahpaşa, Çapa, Haseki hastanelerine intikal etmeleri  istenen açıklamada, Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal  edecek sürücülerin de Atatürk Bulvarı, Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını  kullanmaları gerektiği bildirildi.       


Açıklamada, Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80'i kullanacak  sürücülerin de Cevizlibağ'dan E-5'e yönlendirileceği belirtildi.       


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