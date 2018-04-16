İstanbul'da yol kenarına atılan varillerde kimyasal şüphesi

Geçtiğimiz günlerde, hayvanların yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenek öldüğü İstanbul'un Büyükçekemece İlçesi'nde bugün de Eskice Köyü yakınlarında içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller bırakıldı.
Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varili gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenerek varilleri bir süre olay yerinde inceledi. Ekiplerin incelemesinni ardından 6 varil buradan götürüldü.
Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen hayvanlar ölmüştü. (DHA)