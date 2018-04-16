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Yaşam

İstanbul'da yol kenarına atılan varillerde kimyasal şüphesi

Yol kenarına atılan variller incelemeye alındı

16 Nisan 2018 22:42

Geçtiğimiz günlerde, hayvanların yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenek öldüğü İstanbul'un Büyükçekemece İlçesi'nde bugün de Eskice Köyü yakınlarında içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller bırakıldı.

Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varili gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen  AFAD  ekipleri içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenerek varilleri bir süre olay yerinde inceledi. Ekiplerin incelemesinni ardından  6 varil buradan götürüldü.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen hayvanlar ölmüştü. (DHA)
 

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