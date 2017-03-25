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Çevre

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle sefer iptalleri

İDO'dan sonra Şehir Hatları da vapur seferlerinin yapılamadığını duyurdu

25 Mart 2017 10:22

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yoğun sis nedeniyle Sirkeci ve Harem arasındaki araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları da Eminönü ve Üsküdar, Eminönü ve Kadıköy, Karaköy ve Kadıköy, Kadıköy ve Beşiktaş ile Çengelköy ve İstinye arasında yapılan vapur seferlerinin yoğun sis nedeniyle yapılamadığını Twitter'dan paylaştı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız,
EMINÖNÜ -ÜSKÜDAR
EMINÖNÜ-KADIKÖY
KARAKÖY-KADIKÖY
KADIKÖY-BESIKTAS ve 
ÇENGELKÖY-ISTINYE seferlerimiz yapılamamaktadır."

 

 

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