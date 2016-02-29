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Yaşam

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal

Adalar ve Haliç hattı haricinde hiçbir seferlerinin yapılamayacak

29 Şubat 2016 10:18

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. İstanbul Şehir Hatları, etkili olan yoğun sis nedeniyle Adalar ve Haliç hattı haricinde hiçbir seferlerinin yapılamadığını bildirdi.

DHA’nın haberine göre, İstanbul’da gece boyunca sis etkili oldu. Avrupa Yakası’nda Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ile boğaza kıyısı olan ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis altında kayboldu.

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