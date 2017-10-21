İstanbul'da yoğun sis; bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı etkili olmaya başlayan yoğun sis, bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada Sarıyer-Eminönü ring seferinin iptal edildiği belirtildi.

Özellikle İstanbul Boğazı’nda etkili olan sisnedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi.

Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.

Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi. Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş, yoğun sis nedeniyle bazı hatlarında hizmete ara verdi. Saat 07.05'te yapılması Sarıyer-Eminönü ring seferi, yoğun sis ve düşen görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. İptal duyurusu Şehir Hatları A.Ş'nin kurumsal Twitter hesabından yapıldı.

İBB Trafik Kontrol Merkezi'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan duyuruda ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.