İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesinin doğusunda halen yağmur şeklinde devam eden yağışın bugün akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ve Marmara Bölgesinin doğusunda halen yağmur şeklinde devam eden yağışın bugün (16.02.2015 Pazartesi) akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde devam edeceği, yarın (17.02.2015 Salı) sabah saatlerinden itibaren ise yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte İstanbul il genelinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. 18.02.2015 Çarşamba günü kar yağışının etkisini arttıracağı ve 19.02.2015 Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla ve zaman zaman kuvvetli kar sağanağı şeklinde devam edeceği bekleniyor. Bu süre zarfında kar yağışlarının, ilçe bazında değişiklikler göstermek üzere yerde 10-25 cm arasında kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor"ifadeleri kullanıldı.



Zaman zaman fırtına şeklinde esecek kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, yoğun kar yağışının neden olabileceği kara, hava, deniz ulaşımında aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.