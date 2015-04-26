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Yaşam

İstanbul'da yine elektrik kesintisi yaşanacak

Anadolu Yakası'ndaki birçok bölgeye 28 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak

26 Nisan 2015 16:37

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, 28 Nisan Salı günü Adalar'da 09.00-13.00 saatleri arasında, Büyükada Nizam Mahallesi'ne, Ataşehir'de 09.00-15.00 saatleri arasında ise Örnek, Atatürk, Fetih ve Esatpasa Mahallesi'ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Beykoz'da 09.00-13.00 saatleri arasında Acarlar Mahallesi ve sokakları, Çekmeköy'de 09.30-14.00 saatleri arasında, Taşdelen Mahallesi ve Kartal'da 09.00-14.00 saatleri arasında ise Uğurmumcu Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacağı ifade edilen açıklamada, kesintilere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Maltepe'de 09.00-13.00 saatleri arasında, Aydınevler, İcadiye, Selamiali Mahallesi, Kadıköy'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Göztepe ve Sahrayı Cedit Mahallesi ile Üsküdar'da 09.00-11.30 saatleri arasında, İcadiye Mahallesi, 09.00 -14.00 saatleri arasında da Kandilli ve Çengelköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak."

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