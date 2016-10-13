İstanbul’da yine elektrik kesintisi!

BEDAŞ, 16 Ekim Pazar günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde 16 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta, Atatürk Mahallesi, Gazi̇ Caddesi, Akçaburgaz Mahallesi, 3138. Sokak, Muhsi̇n Yazıcıoğlu Caddesi, Ahmet Yesevi̇ Caddesi, 3137. Sokak, Bağlarçeşme Mahallesi, 1137. Sokak, 1138. Sokak ve civarına 15 Ekim 23.30 ile 16 Ekim 09.30 saatleri arasında, Orhan Gazi̇ Mahallesi, 11. Yol Sokak, 12. Yol Sokak, 10. Yol Sokak, 13. Yol Sokak, ISISO Caddesi, 14. Yol Sokak, 15. Yol Sokak ve civarına 08.00-19.00 saatleri arasında, Zafer Mahallesi, 177. Sokak, 149. Sokak, 148. Sokak, Adile Naşit Bulvarı ve civarına 08.30-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Esenler'de, Birlik Mahallesi, 790. Sokak, 800. Sokak, 799. Sokak, Bahçeler Caddesi ve civarı 07.00-18.30 saatleri arasında, Arnavutköy'de Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, İhsangazi Sokak, Ülfet Caddesi, Gülce Sokak ve civarı ise 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Beylikdüzü'nde, OSB Mahallesi, 8. Cadde, 9. Cadde ve civarına 08.30-16.00 saatleri arasında, Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi, 3080. Sokak, 3076. Sokak, 3042. Sokak, Hadımköy Yolu Caddesi ve civarı ile Büyükçekmece'de Alkent 2000 Mahallesi, Gardenya Sokak, Erguvan 1 Caddesi civarına 08.30-16.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Küçükçekmece'de, Tevfikbey Mahallesi, Halkalı Caddesi ve civarında 09.00-13.00 saatleri arasında, Kağıthane'de Merkez Mahallesi, Akçay Sokak, Bahti̇yar Sokak, Cendere Caddesi, Develi̇ Caddesi, Kağıthane Caddesi, Sümer Sokak, Uğur Sokak, Buzdağ Sokak, Kıymetdar Sokak, Onarım Sokak, Zümra Sokak ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında, Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi, Karayolları Mahallesi, 568/1. Sokak, 568/5. Sokak, 568/3. Sokak civarında 09.00-20.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Fatih'te Süleymani̇ye Mahallesi, Şamdancı Sokak, Mi̇mar Si̇nan Caddesi, Si̇yavuşpaşa Sokak, Dökmeci̇ler Sokak, Dökmeci̇ler Hamamı Sokak, İsmeti̇ye Caddesi, Şahende Sokak, Prof. Dr. Sıddık Sami̇ Onar Caddesi, Fetva Yokuşu Sokak ve civarı 10.00-15.00 saatleri arasında, Sultangazi'de Habipler Mahallesi ve civarı 10.00-14.00 saatleri arasında, Şişli'de Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi, Kıvanç Sokak, Fulya Mahallesi, Kozacık Sokak ve civarı 16.00-21.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.