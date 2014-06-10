İstanbul'da yine elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere yıllık trafo bakım çalışmaları nedeniyle, 12 Haziran Perşembe günü 4,5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

09.00 - 13.30 saatleri arasında elektrik kesilecek yerler şunlar:

Üsküdar: Altunizade Mahallesi - MESA Konakları - Sırmaperde Sokak - KİPTAŞ Blokları ve CAPİTOL Soğutuculara - Kısıklı Mahallesi - Küçük Çamlıca ve Bulgurlu Caddelerine - Çamlıca Korusu - Karayolları - Burhaniye Mahallesi - Mimar Sinan Sokak - Yunus Emre ve Çamlıca Caddelerine - Huzur - Çamlıca - Dere - Hilal - Uğur - 4.Murat - Köroğlu - Timur - Cami Yolu ve Nuribey Sokaklarına Nurbaba ve Eski Kısıklı Caddelerine - Kısıklı Emniyet Karakolu - Nasrettin Hoca - Kazımkarabekir - Osmangazi - Süleyman Çelebi - Öztürk - Aziziye Sokaklarına - 2.3.4. Ara Sokak ve Uyguner - Namık Kemal - Yaşardoğu - Mehmetçik Sokaklara - Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Alman Hastanesine

Ataşehir: İçerenköy Mahallesi - Carrefour Alışveriş Merkezi - Hal Yolu ve civarı

Kadıköy: Göztepe Mahallesi - Taşmektep Sokak - Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi - Güvenç ve Kemal Salih Sel Sokakları ve - Rıhtım Caddesi - Recaizade - İzzettin - Misakı Milli - Teyyareci Sami - Reşit Efendi - Baş Çavuş - Yoğurtçu Şükrü - İskele - Çeltikçi - Akif Bye - Prof.Dr.Macit Erbudak - Yel Değirmeni -Başakçı - Nizamı Cedid - Yol -Nakil -Nüzhet Efendi ve Davut Paşa Sokaklarına - General Şahap Gürler Caddesi - Nemlizade - Ortaç - Uzun Hafız - Itri Dede - Kolej Yolu Sokaklara ve Minür Nurettin Selçuk Caddesi

Şile: Yeniköy Köy ve içi - Karamandere Köy Girişi ve Köy içine

Çekmeköy: Ömerli Köyü Dost Konut Sitesi - Baraj Caddesi - Arıtma - Pak Tavuk - Destebaşı - Yapımaden -Reçelci - Bilal Alpay - Boya Fabrikası - Koç Hafriyat

Sancaktepe: Yeni Doğan Mahallesi - Akın ve İsak Caddelerine - Sefa Mahallesi - B.Evler Leylak Sokak ve Veysel Karani Caddesi Hakyol Sokak civarı

Beykoz: Baklacı Mahallesi - Ertuğrul Gazi Caddesi Civarı - Cumhuriyet Caddesi - Çavuşbaşına Doğru - Miraç Sokak - Buket Tuzcu - M. Kanıtoğlu Civarı - İlkbahar Sokak - Karanlıkdere Sapağı Serdivan Caddesi - Gülbahçe Sokak -Osmanoğulları Sitesi - Ramazan Yıldız - Yıldıztepe ve Çekmeköye Doğru - Demirci Şerif ve civarı

Sultanbeyli: Turgut Reis Mahallesi - Keramet - Kalkavan - Erdek - Ihlamur - Çağrı - Hüsrev ve Aker Sokak

Kartal: Soğanlık Manolya ve Atatürk Caddelerine - Tepealtı - Gazi - Tepeüstü - Fatma Hatun -Erdem Kayaklı Sokaklarına - Mimar Sinan Caddesi - Fatih Sokak - Çağdaş Kalite Sitesi ve civarına Tesis çalışması nedeniyle Orhangazi Caddesi - Tınaztepe ve Kardeş Sokakları arasına ve civarı

Pendik: Çamlık Mahallesi - Pirireis Caddesi - Dönence Sokak - Papatya Sitesi - Mimoza Evleri - Aydos Şekilli Evleri - Uygur Yapı - Yeşikkent - Erguvan Sokak - Nihavent Evleri - Pendik Belediyesi Spor Kompleksi - Leylak - Akasya ve Sümbül Sokaklara - Alp Işıl Sitesi - Çağdaş Modül Sitesi - Yeşil Emek Sitesi - Çamlık Mahallesi Muhtarlık Binası - Güldenet ve Akasya Sitelerine - Velibaba Mahallesi - İSKİ - Lale Sokak - Yakacık Caddesi - Limon Sokak - SS Seçmen Konut Yapı Kooperatifine - Ankara Caddesi - Dere Sokak - İstanbul Caddesi ve civarına Çınardere Mahallesi - Erdem Yapı A/B/C/D/E/F Bloklara - Erdem Yapı A1/A2/B1/B2 Bloklara - S.S.Tekbircan Koop. A/Bloklara - S.S.İşletmeler K.Y.K.A/B/C Bloklara - S.S. Onur Tek Konut Yapı Kooperatifine - Çınardere Mahallesi - TELEKOM - İstanbul Mesken Evleri - Topaloğlu İnşaat - Seyitoğlu Baklava İnşaata - İ.E.T.T. Durağı - Huzur Evleri Öğretmenler Sitesi - 450 Konutlar - Fatih - Ankara - Gözdağı Caddelerine ve Akkor İnşaata - Gözdağı Caddesi - Leylak Sokak ve BIM 'e

Tuzla: İstasyon Mahallesi - Tıpkent Sitesi - Sarraf - Melis - Sude ve Dünya Sokaklarına - Camii Mahallesi - Şehitler Caddesi - Marmados Sitesi - Ayhan - Zeki Ertuğrul - Ada - Oğuzhan ve Menderes Sokaklarına - Albatros Sitesi