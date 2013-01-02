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Yaşam

24 saat içinde yine doğal gaz faciası; 3 ölü

Fatih'te 3 kişi, doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi

02 Ocak 2013 21:29

Zeytinburnu'nda 5 Afganistanlının doğalgazdan zehirlenmesinin üzerinden 24 saat bile geçmeden bir kötü haber de Fatih'ten geldi. Fatih'te 3 kişi doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay Fatih Aksaray Horhor Caddesi Yeniorta Sokak 13 numarada bulunan binanın 2. katında meydana geldi.

İddiaya göre 3 kişi doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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