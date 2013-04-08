PwC'nin direktörü ve bir arkadaşı doğalgaz kurbanı

İstanbul’un Fatih’te oturan danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) İnsan Kaynakları Hizmetleri Direktörü Murat Demiroğlu (45) dün evinde, misafiriyle birlikte ölü bulundu.

Demiroğlu’ndan 2 gündür haber alamayan arkadaşları, dün saat 15.00 sıralarında Balat Kelebek Caddesi’ndeki 5 katlı evine gittiler. İçeriden yanıt alamayınca Demiroğlu’nun hayatından endişe eden arkadaşları, kapıyı çilingire açtırdılar. Eve giren arkadaşları, Demiroğlu ile misafiri olduğıu belirtilen bir erkeğin cesetleriyle karşılaştılar. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, İGDAŞ ekipleri de yoğun gaz kokusu olan evin doğalgazını kesti.

Olay yerindeki incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Diğer cesedin kimliği araştırılıyor. Olayla ilgili İGDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Kombinin baca borusu yerinden çıkmış halde bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

İGDAŞ'tan açıklama

Öte yandan olayla ilgili İGDAŞ'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Fatih Balat Mahallesi Kiremit Caddesi No:34 adresinde bir evde bugün meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetmiştir.Olayın karbonmonoksit zehirlenmesi ile ilgili olup olmadığına dair 187 Doğalgaz Acil Hattı’na gelen ihbar üzerine olay yerine giden İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede binadaki doğalgaz tesisatının projeye uygun olduğu fakat kullanılan hermetik kombinin baca borusunun bilinmeyen bir nedenle yerinden çıkmış halde bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak ölümler ile ilgili kesin sonuçlar olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz…