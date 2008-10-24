İstanbul'da yine araçlar yakıldı

PKK terör örgütü yandaşları tarafından İstanbul Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Tuzla'da dün gece yine araçlar yakıldı.



Gazi Mahallesi'nde 3 araç kundaklanarak yakıldı. İlk kundaklama olayında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 ERP 53 plakalı bir otomobil kar maskeli oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Yanan araç olayı gören vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.



Aynı dakikalarda aynı cadde üzerindeki 1295. Sokakta park halinde bulunan 34 LM 188 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişiler molotofkokteyli atarak kaçtı. Araç sahibinin müdehalesiyle yangın söndürüldü. Araç sahibi Hidayet Akdemir, aracını kundaklayan kişileri görmediğini söyleyerek "Bir gürültü duyduk, dışarı çıktık. Araca molotof atılmış. Yangını söndürdük" diye konuştu. Aynı dakikalarda 1295. Sokak'ta park halindeki başka bir araç da kundaklanarak yakıldı. Araçta çıkan yangın çevredekilerin yardımı ile kısa sürede söndürüldü.





KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ ARAÇ KUNDAKLANDI



Öte yandan Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde park halindeki iki araç molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yanan araçlara müdehale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan arçalara müdehale ederek söndürdü.

Polis, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.





TUZLA'DA 2'Sİ LPG'Lİ 3 ARAÇ KUNDAKLANARAK YAKILDI



Tuzla Şifa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler ellerindeki molotof kokteyllerini sokakta park etmiş araçların üzerine atarak kaçtı. 34 ZF 806, 34 PT 665 ve 34 VJ 2002 plakalı araçlar yanmaya başladı. Sokakta araçların yandığını gören vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışarak itfaiyeye haber verdi. Araçlardan ikisinin LPG'li olması vatandaşlar arasında panik yarattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek LPG'li araçlardaki tüpün infilak etmesini önledi.



Olayı gören bir vatandaş araçlardan birisinin alarmının çalması üzerine dışarı çıktıklarını ve olayı fark ettiklerini söyleyerek, "Araçların yandığını gördük. Yangın tüpleriyle müdehale ettik" diye konuştu.



Polis olayla ilgli geniş çapta araştırma başlatırken bu olayla birlikte bu gece kundaklanan araç sayısı 8'e yükseldi.

