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Yaşam

İstanbul'da yine 24 saatlik su kesintisi, 5 ilçe etkilenecek

Kesinti pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak

18 Mart 2018 10:18

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları kapsamında beş ilçede 24 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 

Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.
Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.
Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.
Avcılar: Tahtakale Mahallesi.
Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.

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