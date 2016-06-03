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İstanbul’da yıldırım düşen evin çatısı alev alev yandı

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

03 Haziran 2016 23:38

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonrası binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binadan düşen parçaların pazar esnafının kurmuş olduğu tezgahlara zarar verdiği görüldü.

Hürriyet’in haberine göre, Küçükçekmece Tezcan Sokak üzerinde bulunan ve dondurma tozu imalatının yapıldığı belirtilen bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

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