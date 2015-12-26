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Yaşam

İstanbul'da yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji yetkilileri bir tahmin yapabilmek için pazartesi gününün beklenmesi gerektiğini söyledi

26 Aralık 2015 11:04

Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminleri yayınlandı. Buna göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Karadeniz'in tamamı yüzde 60 olasılıkla yeni yıla karla girecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, "Yüzde 60 ihtimal bizim için güvenilirliği düşük bir seviyedir. En doğru tahmini Pazartesi günü yapabileceğiz" uyarısı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Meteoroloji yetkilileri, Türkiye'nin yeni yıla karlı mı karsız mı gireceğine ilişkin tutarlı bir tahmin yapabilmek için pazartesi gününün beklenmesi gerektiğinin altını çizdiler. 

 

"Süre uzadıkça tutarlılık azalıyor"

 

7 günlük tahminlerine göre Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in tamamı için perşembe gecesi ve yeni yılın ilk günü kar yağışı beklediklerini belirten uzmanlar, "İlk üç günlük tahminlerimizin tutarlılığı yüzde 85 iken, bu oran ilk 3-5 gün aralığında yüzde 70'e; 5-7 gün aralığında ise yüzde 60'a düşüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza daha kesin bir tahmin için Pazartesi haritalarımızı beklemelerini öneriyoruz. Çünkü yağışlı sistem Kafkaslar'a kayabileceği gibi; bizi pas geçerek Balkanlar üzerinden İtalya'ya da gidebilir. Ne olacağını Pazartesi söyleyebiliriz" diye konuştu.

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