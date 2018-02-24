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Yaşam

İstanbul'da yıl sonuna kadar 4 metro hattı hizmete girecek

Uysal, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının hızlı bitirilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi

24 Şubat 2018 12:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, yıl sonuna kadar 4 metro hattının açılacağını duyurdu.

Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, ihalesi yapılan 4 metronun müteahhitleriyle devam kararı aldıklarını, bu kararı almalarının sebebinin ise 4 hattın yıl sonuna kadar açılacağı sözünü almaları olduğunu belirtti.

Uysal, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının hızlı bitirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Ümraniye-Çekmeköy metrosunu yapan firmadan, Yamanevler-Çekmeköy arasındaki yedi istasyonunun haziran sonuna kadar bitirilmesini istediklerini kaydeden Uysal, şunları söyledi:

"Eminönü-Alibeyköy tramvayı yıl sonu itibariyle bitirilecek. Kabataş-Mahmutbey metrosunda tünel ve elektromekaniği yapan iki ayrı müteahhidi bir araya getirdik. Mecidiyeköy-Mahmutbey arası yine yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Bostancı-Dudullu metrosunun dokuz istasyonluk Bostancı'dan İMES'e kadar olan kısmı da yine 2018 sonunda açılacak."

 

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