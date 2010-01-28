İstanbul'da yeniden kar yağışı

Avcılar, Halkalı, Bağcılar ve çevresinde gözlenen hafif kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması, Anadolu yakasında da görülmesi bekleniyor.



Şişli, Mecidiyeköy ve Beşiktaş taraflarında ise kar etkisini daha fazla gösterdi.



Kar yağışının başlaması iş çıkış saatine denk gelince trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar kısa mesafelerde toplu taşıma araçlarından inip yürümeyi tercih etti.



Kadıköy'de de hafif kar yağışı görüldür. Yağışa karşı sokağa hazırlıklı çıkanlar şemsiyeleri ile yağıştan korunurken, hazırlıksız çıkanların hızlı adımlarla yürüdüğü görüldü.



Yağışın sabah saatlerinde kesileceği öngörülüyor.



