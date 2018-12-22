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İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA) İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur 21' denetimleri gerçekleştirildi

22 Aralık 2018 00:52

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
İstanbul genelinde \'Yeditepe Huzur 21\' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Taksim Meydanı\'ndaki uygulama noktasında şüpheli görülen kişi ve araçlar durdurularak, didik didik arandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan asayiş denetimlerinden biri olan \'Yeditepe Huzur\'un 21\'ncisini bu akşam gerçekleştirdi. Taksim Meydanı da uygulama kapsamındaki denetim noktalarından biriydi. Emniyet Müdürlüğü\'nün birçok biriminin katılımıyla oluşturulan ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Aramalara Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü\'nün uzman köpeklerinden \"Lucky\" de katıldı.
 
Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Uygulama noktası
-Polis ekipleri
-Araçların durdurulması
-Kişilerin ve araçların aranması
-Polis köpeği Lucky\'nin aramaları
Genel ve detay görüntüler

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