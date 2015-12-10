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Yaşam

İstanbul'da YDG-H operasyonu

Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra çevik kuvvet polisleri de katıldı

10 Aralık 2015 10:23

İstanbul'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik operasyon başlattı. Küçükçekmece, Fatih ve Eyüp ilçelerinde çok sayıda kişi YDG-H bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçedeki çok sayıda adrese sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra çevik kuvvet polisleri de katıldı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gelen ekipler burada belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Çalıkuşu Sokak'ta bulunan  bir binaya özel timlerin desteğiyle baskın düzenleyen ekipler evde bir süre arama yaptı. Ekiplerin baskın yaptığı yerlerden biri de Doktor Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir otoparktı. Otoparka giren ekipler burada da bir süre arama yaptı.

 

Helikopter de destek verdi

 

Eyüp Karadolap Mahallesi Ceviz Sokak'taki bir eve gelen polisler baskın yaptı. Polislerin adresin çevresindeki 'akrep' diye tabir edilen zırhlı araçlarla önlem aldığı görüldü. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi edinilemezken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor. Bu sırada bir polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Operasyonlar devam ediyor.

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