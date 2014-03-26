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İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2 bin 148 lira

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 4 bin 555 katılımcı ile görüştü.

26 Mart 2014 13:04

Megakentin 39 ilçesinde yapılan araştırmaya göre, aylık yaşam maliyeti 2 bin liranın hemen üstünde. İyi düzeyi 6 bin lira üstü olarak saptayan araştırma, ilçeler arası farkılıkları da gözler önüne seriyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 4 bin 555 katılımcı ile görüştü.

'İstanbul Tüketim Eğilimi ve Talep Potansiyeli Hane Halkı Araştırması'nın sonuçlarıyla ilgili açıklama, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Şeker'den geldi.

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul'da asgari düzeyde aylık yaşam maliyeti 2 bin 148 lira, normal düzeyde 3 bin 570 lira ve iyi düzeyde ise 6 bin 356 lira.

Şeker, yerel seçimler öncesinde detaylı soru ve yanıtlarla; güncel ve tarafsız şekilde İstanbulluyu anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

 

'İki farklı İstanbul var'

 

Çalışmada hane halkının aylık kira ödemesinden, kullandığı ısınma türüne, eve günlük gazete alma alışkanlığından, günlük ekmek tüketimine, kredi kartı sahipliğinden, sosyal aktivitelere katılım durumuna kadar birçok ana başlıkta araştırma konusu ve sonuçlarının yer aldığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Araştırmanın en ana sonucu İstanbul'da ilçeler arası farklılaşmaların, hem gelir düzeyi hem de tüketim kalıbı ve tercihleri açısından ortaya çıktığıdır.

Bir anlamda iki farklı İstanbul'dan bahsedebiliriz. Bir yanda haftada bir-iki defa et, tavuk ya da balık yiyemeyenler, yılda bir kere bile tatile gidemeyenler; öte yanda harcama kapasitesi oldukça yüksek olan bir kesim.

 

'Bir yanda Bağcılar, bir yanda Adalar'

 

Bir yanda günde ortalama 5 ekmek tüketen Bağcılar, Avcılar, Sultanbeyli ilçeleri, öte yanda 2 ekmeğin altında günlük tüketimi olan Beşiktaş, Adalar var.

Öyle ki, ilçeler arası farklılıklara benzer şekilde, ilçe içinde bile farklılıklar var. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Ataşehir ilçe içi farklılıkların en rahat gözlendiği ilçeler olarak göze çarpıyor.

 

'Et yiyemiyor ama akıllı telefonu var'

 

Ayrıca toplumun tüketim eğiliminin geliriyle doğrudan doğruya ilişkili olmadığı da gözleniyor. Bu sonuç, tüketim toplumu haline dönüştüğümüzü onaylıyor. Örneğin; İstanbulluların yüzde 42'si ekonomik gerekçelerden dolayı tatil yapamıyor. Yüzde 17'si de haftada bir iki kez et veya tavuk ya da balık yiyemiyor. Ama yüzde 50'si akıllı telefona sahip, yüzde 53'ünün evinde ise plazma ya da LCD/LED televizyon var.

 

'Ortalama konut kirası 845 lira'

 

İstanbul'da ortalama konut kirası 845 lira olarak belirlendi. Her 4 evden 1'inde çeşitli sorunlar var. Sorunların başında ısınma/yalıtım, evin küçük olması ve rutubet problemleri geliyor."

 

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