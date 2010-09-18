-İSTANBUL'DA YARIN YOLLAR KAPALI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - İstanbul'da yarın düzenlenecek 19 Eylül Gazileri Günü etkinlikleri ile 22. Uluslararası Katibim Şenlikleri Atletizm Yol Yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazileri Günü etkinlikleri nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren Beyoğlu'nda Sıraselviler, Gümüşsuyu ve Mete caddeleri ile Taksim Meydanı ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Sürücüler kapatılan yollara alternatif olarak, Sahil Yolu, Tershane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ile Dolapdere Caddesi'ni kullanabilecek. -ÜSKÜDAR'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR- Bu arada, aynı gün Üsküdar Şemsipaşa-Harem sahilinde yapılacak ''22. Uluslararası Katibim Şenlikleri Atletizm Yol Yarışı'' nedeniyle saat 10.00'dan itibaren Harem Dönel Kavşak Üsküdar istikameti, Salacak İskele Caddesi, Şemsipaşa Baston Sokak sahile bağlantı, Şemsipaşa Caddesi Öğdül Sokak, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Balaban Meydan Otobüs Durakları Dönüşleri) trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak Doğancılar Halk, Tunus Bağı ve Tıbbiye caddeleri belirlendi.