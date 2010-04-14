İstanbul'da yarın ve cuma günü trafiğe dikkat

T24 - İstanbul’da yarın ve cuma günü yapılacak "Türkiye Rallisi" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Nisan Perşembe günü saat 12.00’den itibaren Çatladıkapı giriş, Cankurtaran giriş, Aksakal, Küçükayasofya, Mimar Mehmet, İshakpaşa ve Kabasakal caddeleri, Dalbatı Sokak, Ayasofya, Sultanahmet ve At meydanları trafiğe kapalı olacak.



Klod Farel Caddesinden Çatladıkapı’ya girişler kontrollü olarak verilecek. Yenikapı Cankurtaran Sahil Yolu arası kontrollü olarak ve geçişler esnasında trafiğe kapatılacak.



Sultanahmet ve Ayasofya meydanlarına gelecek vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ayrıca Ankara Caddesini kullanarak Klod Farel Caddesinden kontrollü ve kademeli olarak geçiş yapmaları sağlanacak.



Açıklamaya göre 16 Nisan Cuma günü geçişlerde kontrollü ve kademeli olarak saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle.



Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri önü, Şile Otoban, Altunizade katılım, Otosan Köprü, D-100 Kuzey Yol Harem istikameti, Tıbbiye, Rıhtım, Dr. Esad, Recep Peker, Bağdat, Kalamış Fener caddeleri, Kızıltoprak ve Kadıköy İskele Meydanları, Mühürdar İSKİ Kavşağı, Cemil Topuzlu Caddesi Sahil Yolu Pendik istikameti geçişleri.









