İstanbul'da yarın rüzgar ve yağmur var!

T24 - Haziran ayına girmemize rağmen özellikle kuzeyde sıcaklık yükselmeyecek ve yağmur devam edecek. İki hafta daha İstanbul'da sıcaklık ortalamanın altında kalacak.



NTV'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, yarın, Marmara bölgesinin sıcaklığı 3-4 derece düşecek.



Bunun nedeni poyrazın Rusya üzerindeki daha serin havayı taşıması... Bölgede yağmur da var ama özellikle Trakya - Çanakkale arası daha kuvvetli yağacak. Yarın İstanbul'da da (özellikle Karadeniz'e daha yakın olan ilçelerde) 1 ile 3 saat sürecek yağmur görülecek.



Rüzgar nedeniyle dışarıda hissedilen sıcaklık, termometre sıcaklığından daha düşük olacak. Marmara'da 25 dereceye yakın olsa da, hissedilen sıcaklık 19-20 derece.





DENİZ SUYU DA SOĞUK



Geçen yıl bu zamanlarda deniz suyu sıcaklığı daha yüksekti. Kilyos'ta bugün 13 derece sıcaklık var, geçen yıl ise termometre 16.2 dereceyi gösteriyordu. Anadolu genelindeki yerel sağanaklar da sürüyor. Kastamonu - Çankırı - Kırıkkale arasında ise çok daha kuvvetli yağış var. Pazar günü beklenen durum ise şöyle: İstanbul ve Marmara bölgesinde güneş çıkacak. Karaman, İçel, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, Malatya'da sağanak yağış var. Akdeniz'de de dolu yağışı da görülebilir. Yeni haftada Ege ve Akdeniz'de sıcaklık 30-35 dereceyi bulacak.



Marmara ve Karadeniz'de çok fazla değişiklik yok. Ortalama sıcaklık 23-25 derecelerinde olacak. Sadece güneşin bol görüldüğü günlerde dik gelen güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek.





