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Yaşam

İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji, yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini bildirmişti

30 Aralık 2015 00:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarılarının ardından "Okullar tatil olacak mı?" sorusu akıllara geldi. Yılbaşı tatili öncesi kar tatili haberi bekleyen öğrenciler 30 Aralık Çarşamba okullar tatil olacak mı, sorusunun yanıtını merak ediyorlardı. Okulların yarın tatil edilmesi yönüyle herhangi bir açıklama bulunmuyor.

 

"Kar yağışı öğleden sonra gelecek"

 

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel yaptığı açıklamada Çarşamba, Perşembe ve Cuma gecesi yoğun bir kar yağışının beklendiğini belirtti. Öztel, 60 saatte toplam 60 cm kar kalınlığının Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde görüleceğini de aktardı. İstanbul'da görülmesi beklenen yoğun kar yağışının yarın öğle saatleri itibari ile etkili olacağı bildirildi.

 

Valilikten açıklama yok

 

İstanbul Valiliği okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. 

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