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Yaşam

İstanbul'da yarın kapatılacak yollar

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü yarın kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahları açıklandıy

29 Ağustos 2013 17:47

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"30 Ağustos 2013 günü yapılacak tören kutlamalarında 07.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkartılmıştır. 
Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi ( Aksaray Metro İstasyonuna kadar) ve Vatan Caddesine çıkan bütün yollar, Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı, Vatan Caddesi Kesişim Noktası, Mahmutbey Yolu, Topkule, Mahmutbey Köprüsü ile Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü – Habipler Yolu ( Sultançiftliği Yolu), 
Bu nedenle Vatan Caddesini kullanacak sürücülerin;
1. D/100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklardan Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametini kullanmaları, 
2. E/80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini kullanmaları, 
3. Sahil Yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından, Yenikapı – Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmalarını, 
4. Vatan Caddesini kullanarak Fatih İlçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri, 
5. Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücüler Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları gerekmektedir.

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