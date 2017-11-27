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Yaşam

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Galatasaray-Sivas Belediyespor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

27 Kasım 2017 22:22

Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray-Sivas Belediyespor takımları arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray-Sivas Belediyespor takımları arasında yarın saat 20.30’da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 17.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Güney yan yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklarTIR. Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

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