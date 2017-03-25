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Yaşam

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.-Astra Giurgiu hazırlık müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

25 Mart 2017 00:13

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'nda 25 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.- Astra Giurgiu hazırlık müsabakası ile ilgili 12.00’den itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle; Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağından Kadırgalar alt baş ışıklara kadar olan kısım trafiğe kapatılacak, Trafik akımı Akaretler kavşağından Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Trafik Akımı Süleyman Seba Caddesinden Bayıldım Caddesi Stadyum arkasına yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesine kadar trafiğe kapatılacak, Kadırgalar Caddesi girişine Meclisi Mebusan Caddesinden gelen Trafik akımı stadyum arkasına verilmeyip Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

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