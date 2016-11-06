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Yaşam

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Saat 08.30'dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak

06 Kasım 2016 02:41

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek olan "Medicana Hastanesi Koşusu" nedeniyle saat 08.30'dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Çetin Emeç Bulvarı (Caddebostan İskele Sokak Kavşağından Kasadar Sokak Kavşağına kadar olan kısın ve bu güzergâha çıkan ara sokaklar)". Sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar ise şöyle: "Sürücülerin Caddebostan İskele Sokak üzerinden Bağdat Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar."

 

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